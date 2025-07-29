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Происшествия

Об увеличении количества краж во время отпусков предупредило МВД

В связи с сезоном отпусков МВД Кыргызстана вновь предупредило об увеличении риска краж и делится рекомендациями, как себя обезопасить. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В целях профилактики подобных преступлений сотрудники милиции проводят разъяснительную работу среди населения.

Чтобы обезопасить свое имущество, рекомендуется:

  • перед отъездом убедитесь, что все двери, окна и балконы надежно закрыты;
  • не оставляйте ключи «под ковриком» или в других легкодоступных местах;
  • по возможности установите системы видеонаблюдения;
  • попросите соседей или родственников навещать квартиру во время вашего отсутствия.

Обеспечение безопасности — это общая задача как правоохранительных органов, так и самих граждан.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/337808/
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