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Происшествия

Стрельба в небоскребе в Нью-Йорке: есть погибшие и раненые

Мужчина открыл стрельбу из винтовки в офисном здании на Манхэттене в Нью-Йорке, убив четырех человек, в том числе офицера городской полиции, и ранив еще одного. Об этом сообщает CNN.

По предварительным данным, стрелок открыл огонь по людям из штурмовой винтовки М4 внутри небоскреба, где располагаются штаб-квартира Национальной футбольной лиги (NFL) США, инвесткомпания Blackstone и фирма по недвижимости Rudin Managment.

Стрелок покончил с собой.

Полиция опубликовала фото преступника, входящего в здание с оружием. Им оказался 27-летний Шейн Девон Тамура из Лас-Вегаса.

Сначала мужчина вступил в перестрелку с полицейским, после чего поднялся на 33-й этаж здания и открыл стрельбу по людям. Сотрудники забаррикадировались в офисах. По уточненным данным, помимо убитых, пять человек ранены — сейчас они находятся в больнице.

Полиция заявила, что мотивы Шейна Девона Тамуры все еще расследуются. У него есть «документально подтвержденная история психического расстройства».
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/337814/
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