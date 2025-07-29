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Происшествия

В городе Ош снижается подростковая преступность

В городе Ош наблюдается снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними. Об этом 24.kg сообщила прокурор отдела прокуратуры города Ош Нурайым Катаганова.

Таким образом, за первое полугодие 2025 года управлением внутренних дел города Ош было возбуждено 65 уголовных дел по фактам преступлений, совершенных подростками, тогда как за аналогичный период 2024 года возбуждено 194 уголовных дел. Это на 66 процентов меньше, чем в прошлом году. Из них 18 дел направлены в суд (в 2024 году направлено 14), 46 дел прекращены производством (в 2024 году прекращено 83 уголовных дела), 1 уголовное дело на стадии расследовании.

За этот же период в отношении подростков возбуждено 29 уголовных дел, тогда как за шесть месяцев прошлого года было возбуждено 121 дело. Это на 76 процентов меньше, чем за первое полугодие 2024 года. Из них 11 дел направлены в суд для рассмотрения по существу (в 2024 году направлено 18 дел), 15 дел прекращены производством ( в 2024 году прекращено 65 дел).

Кроме того, больше всего подростки совершают кражи, угон автомототранспортных средств, грабежи и разбои. Далее идут преступления против общественной безопасности, хулиганство, преступления против духовно-нравственного здоровья личности, действия сексуального характера с ребенком, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Нурайым Катаганова отметила, что такого результата по снижению подростковой преступности удалось достичь совместными усилиями местной прокуратуры совместно с правоохранителями и другими госорганами. Ошской городской прокуратурой регулярно проводится комплексная работа с учетом нынешних реалий.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/337845/
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