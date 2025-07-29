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Происшествия

Милиция установила личности хулиганов, закидавших камнями поезд Балыкчи — Бишкек

Милиция Чуйской области установила личности нарушителей, забросивших камнями пассажирский поезд Бишкек — Балыкчи. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

После поступления информации сотрудники ОВД Чуйского района начали проверку. Милиционеры просмотрели записи с камер видеонаблюдения и опросили очевидцев. В результате они вышли на троих несовершеннолетних жителей одного из сел района. Нарушителями оказались подростки 2010, 2011 и 2013 годов рождения.

Из-за возраста подростки не подлежат уголовной ответственности, милиция провела профилактические и разъяснительные беседы с ними и их родителями.

ГУВД Чуйской области напоминает, что такие поступки влекут за собой серьезные последствия. За хулиганство предусмотрено наказание в соответствии с законом.

Напомним, что 25 июля неизвестные опять закидали камнями поезд Балыкчи — Бишкек. Это не первый подобный случай. В апреле текущего года аналогичный инцидент произошел с туристическим поездом, следовавшим из города Балыкчи с иностранными туристами из стран Европы. Тогда пострадал один сотрудник поездной бригады.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/337872/
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