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Происшествия

Бывший чиновник и глава стройкомпании задержаны в Иссык-Кульской области

Экс-начальник Управления капитального строительства по Иссык-Кульской области и руководитель строительной компании ОсОО «Иссык-Куль Курулуш Сервис» задержаны сотрудниками ГКНБ. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

Как отмечается, задержание провели в рамках уголовного дела, возбужденного по факту присвоения и растраты бюджетных средств при производстве работ по проекту «Строительство системы водоснабжения в селе Корумду Талды-Сууйской сельской управы Тюпского района Иссык-Кульской области».

Так, 29 августа 2018 года между УКС Иссык-Кульской области и ОсОО «Иссык-Куль Курулуш-Сервис» заключен договор подряда на строительство системы водоснабжения в селе Корумду на 59 миллионов 584 тысячи 933 сома.

В дальнейшем общая сумма договора с учетом дополнительных соглашений составила 83 миллиона 711 тысяч 287 сомов. При этом завышение по актам выполненных работ составило 6 миллионов 433 тысячи 328 сомов.

Также УКС Иссык-Кульской области на счет ОсОО без подтверждающих документов перечислило 7 миллионов 801 тысячу 950 сомов.

Строительные работы выполнены некачественно, в связи с чем проект на сегодня не завершен и не сдан в эксплуатацию.

Государству нанесен ущерб в особо крупном размере. 

По результатам следственных действий задержанные С.А.Э. и Дж.Ж.А. водворены в ИВС ГОВД Каракола.

В рамках уголовного дела продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех причастных лиц и возмещение причиненного ущерба.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/337876/
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