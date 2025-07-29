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Происшествия

Изнасилование девушки с инвалидностью. Мать отозвала заявление, дочка пропала

Изнасилованная девушка с инвалидностью второй группы пропала. Об этом 24.kg сообщили в УВД Октябрьского района Бишкека.

По данным ведомства, девушка несколько раз не явилась на психолого-психиатрическую экспертизу. В настоящее время ее местонахождение неизвестно, о чем имеется розыскное дело в УВД Октябрьского района.

Кроме того, потерпевшая сторона написала встречное заявление об отсутствии претензий в отношении подозреваемых иностранцев, ссылаясь на то, что материальный и моральный вред полностью возмещен. Но несмотря на это, расследования продолжается.

По данным правоохранительных органов, по результатам расследования будет дана соответствующая юридическая оценка.

Напомним, стало известно, что в апреле текущего года изнасиловали девушку с инвалидностью второй группы. Но уголовное дело не возбуждали три месяца. Мать потерпевшей обратилась в 24.kg c просьбой донести ее голос до властей и общественности.

После этого следственной службой УВД района возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование, совершенное группой лиц» УК КР.

Сотрудниками милиции установлены подозреваемые — трое иностранцев, их доставили в следственную службу районного управления. Правоохранители выяснили обстоятельства происшествия и подозреваемых отпустили под обязательство о явке.

Акыйкатчи Джамиля Джаманбаева обратилась к МВД с призывом провести всестороннее и объективное расследование этого резонансного дела.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/337883/
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