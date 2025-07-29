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Происшествия

В сексуальных домогательствах подозревают судью районного суда Бишкека

ГКНБ выявил факт сексуального домогательства со стороны судьи Октябрьского районного суда города Бишкек К.Ж.С. по отношению к своему секретарю. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

По его данным, от секретаря судебного заседания Октябрьского районного суда поступило заявление с просьбой принять меры в отношении судьи, который «злоупотребляя должностным положением, встал на путь совершения преступления против половой неприкосновенности».

Так, К.Ж.С., «заведомо зная о противоправности своих действий, нарушая нормы морали и этики, пользуясь зависимостью потерпевшей ввиду прямого подчинения в служебной иерархии», с мая 2025 года начал принуждать ее к действиям сексуального характера, которые проявлялись в домогательствах и навязчивых предложениях интимного характера путем отправки сообщений в мессенджере WhatsApp.

25 июля 2025 года генеральный прокурор КР направил в Совет судей представление о привлечении к уголовной ответственности подозреваемого судьи.

ГКНБ
Фото ГКНБ. Служебное удостоверение подозреваемого
В итоге в тот же день К.Ж.С. официально привлечен в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 («Понуждение к действиям сексуального характера») УК КР. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ГКНБ КР отмечает, действия обвиняемого несовместимы с профессиональной этикой и моральными стандартами, предъявляемыми к представителям судебной власти.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/337888/
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