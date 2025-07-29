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Происшествия

По подозрению в вымогательстве задержан член бывшей ОПГ Камчыбека Асанбека

По подозрению в вымогательстве задержан гражданин Кыргызстана Б.А.Т. — член ОПГ Камчыбека Асанбека (Камчи Кольбаева) по кличке Турик. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, задержанный ранее являлся так называемым «смотрящим» Учреждения № 23 (СИЗО) города Каракол (2016-2018 годы).

Подозреваемый, угрожая своим криминальным положением, с августа 2024 года вымогал и получил от гражданина России более 200 тысяч сомов.

В ходе следствия установлено, что Б.А.Т. во избежание возможного задержания с поличным требовал перевести деньги на мобильное банковское приложение.

ГКНБ
Фото ГКНБ. Подозреваемый в вымогательстве
В итоге 25 июля 2025 года после получения 26 тысяч сомов Б.А.Т. задержали и водворили в ИВС ГОВД города Каракол.

ГКНБ КР призывает: если вы пострадали от действий вышеуказанного гражданина и других криминальных элементов, обратитесь в УГКНБ КР по Иссык-Кульской области или позвоните на телефоны доверия: 0392251180, анонимность гарантируется.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/337891/
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