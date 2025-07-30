Самолет, летевший в Ош из Москвы, совершил экстренную посадку в Самаре

Самолет Boeing 737-800 с регистрационным номером RA-73298, принадлежащий авиакомпании «Победа», выполнял рейс по маршруту Москва (Россия) — Ош (Кыргызстан), но совершил экстренную посадку в аэропорту города Самары.

Во время полета экипаж столкнулся с чрезвычайной ситуацией: одному из пассажиров стало плохо.

Фото Анжелики Байдулиной

В связи с возникшей угрозой для здоровья пассажира, команда приняла решение о вынужденной посадке в аэропорту Самары. По прибытии пассажир, нуждающийся в медицинской помощи, был передан специалистам. Благодаря слаженным действиям экипажа и наземного персонала, ситуация была разрешена без серьезных последствий для остальных людей на борту.