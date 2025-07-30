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Происшествия

Мощное землетрясение у берегов Камчатки привело к цунами

У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение, в результате цунами накатило на берег, предупреждение о волнах высотой до трех метров получили все прибрежные территории северной части Тихого океана вплоть до Калифорнии. Об этом сообщают российские СМИ.

Жертв, по предварительным данным, нет.

Землетрясение магнитудой 8,7 балла, по данным Камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук, произошло в 150 километрах от Петропавловска-Камчатского. Отмечается, что это сильнейшее с 1952 года землетрясение на Камчатке.

Предупреждение о цунами изданы в Японии, на Гавайях, на Аляске и по всему тихоокеанскому побережью Северной Америки.

В Петропавловске-Камчатском в результате землетрясения, в частности, обрушилась стена детского сада, но, как заявил местный губернатор, никто при этом не пострадал.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/337919/
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