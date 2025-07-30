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Происшествия

Подозреваемый, сбежавший во время экспертизы в городе Ош, задержан

МВД сообщает о задержании лица, сбежавшего из-под стражи в городе Ош.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в совершении тяжкого преступления — изнасилования — самовольно покинул здание, где проходила судебно-психиатрическая экспертиза. По данному факту были немедленно организованы поисковые мероприятия с привлечением всех необходимых сил и средств.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан. В настоящее время он вновь водворен под стражу. Дополнительная информация будет предоставлена позже.

По данному факту проводится служебная проверка с целью установления причин и обстоятельств произошедшего, а также оценки действий должностных лиц, ответственных за конвоирование.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/337926/
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