Подозреваемый, сбежавший во время экспертизы в городе Ош, задержан

МВД сообщает о задержании лица, сбежавшего из-под стражи в городе Ош.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в совершении тяжкого преступления — изнасилования — самовольно покинул здание, где проходила судебно-психиатрическая экспертиза. По данному факту были немедленно организованы поисковые мероприятия с привлечением всех необходимых сил и средств.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан. В настоящее время он вновь водворен под стражу. Дополнительная информация будет предоставлена позже.

По данному факту проводится служебная проверка с целью установления причин и обстоятельств произошедшего, а также оценки действий должностных лиц, ответственных за конвоирование.