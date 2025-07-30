Пьяный водитель спровоцировал тройное ДТП в Бишкеке. Сгорел мотоцикл

В Бишкеке произошло тройное ДТП, в результате которого 64-летний мотоциклист попал в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ столицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОВОСТИ КЫРГЫЗСТАНА (@24_kg)

ДТП произошло сегодня, 30 июля, примерно в 06.00 на пересечении улиц Дэн Сяопина и Мурманской. По данным УПСМ, 22-летний Т. уулу Р. за рулем автомобиля Mazda-626 в нетрезвом состоянии ехал по Дэн Сяопина и на пересечении с Мурманской задел автомобиль Subaru Forester. Второе авто столкнулось с мотоциклом, который после ДТП сгорел. 64-летний мотоциклист госпитализирован. Авто водворено на штрафстоянку.