Землетрясение на Камчатке. Цунами достигло берегов Гавайев и Аляски

Цунами, последовавшее после мощного землетрясения на Камчатке, достигло берегов Гавайев и Аляски, в Японии эвакуировали почти два миллиона человек.

Губернатор штата Гавайи призвал всех эвакуироваться из прибрежных зон, вода перед цунами отступила от берегов.

Первые волны цунами, достигшие Гавайев, превышали полутора метра, пока никаких сообщений о разрушениях не поступало. Все коммерческие порты закрыты, суда и самолеты развернули от архипелага.

В Аляске волны накатили на Алеутские острова.

В Калифорнии готовятся к цунами, в Лос-Анджелесе звучат сирены с вертолетов.

В Японии люди спасаются от цунами на крышах.

Власти Чили отменили занятия в школах в прибрежных зонах из-за угрозы цунами после землетрясения на Камчатке.

Режим ЧС введен в Петропавловске-Камчатском после землетрясения. Это означает, что все службы приведены в состояние повышенной готовности. Обследование жилых домов продолжается.

Землетрясение магнитудой около 8,7 было зафиксировано в Тихом океане возле Камчатки сегодня в 11.24 по местному времени (5.24 по Бишкеку). Эпицентр залегал на глубине 32 километра. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Вода перед цунами отступила от берегов.