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Происшествия

За вымогательство взятки задержаны сотрудники Аксыйского РОВД

В ГКНБ КР поступило заявление от жителя Аксыйского района по факту вымогательства взятки со стороны сотрудников Аксыйского РОВД.

В частности, начальник ПОМ Жаны-Жолского ОВД Аксыйского РОВД капитан милиции Ы.Р.Б., старший участковый инспектор старший лейтенант милиции Т.А., и участковый инспектор старший лейтенант милиции А.Б.Ы. незаконно проникли в жилой дом заявителя, где изъяли незарегистрированное охотничье ружье.

ГКНБ
Фото ГКНБ. Подозреваемые

После чего указанные сотрудники милиции под угрозой привлечения к уголовной ответственности за незаконное хранение огнестрельного оружия получили у хозяина дома взятку в сумме 30 тысяч сомов.
Однако в дальнейшем вымогательство денег не прекратилось и владелец оружия обратился в органы ГКНБ. Проведенными следственно-оперативными мероприятиями при получении от заявителя очередной суммы взятки в размере 20 тысяч сомов задержаны с поличным начальник ПОМ и двое участковых. При этом в ходе обыска по месту жительства начальника ПОМ обнаружено ранее изъятое огнестрельное оружие.

В настоящее время сотрудники Аксыйского РОВД водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР, ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/337989/
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