Операция «Паутина». На территории стран ШОС изъято около 10 тонн наркотиков

На территории государств — членов Шанхайской организации сотрудничества проведена антинаркотическая операция «Паутина».

По предварительным данным, с начала операции всего из незаконного оборота на территории ШОС изъяты около 10 тонн наркотических средств и свыше 21 тонны прекурсоров.

Фото МВД России. Международный координационный штаб ШОС по проведению операции «Паутина»

Участники операции выявили около 1 тысячи 100 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из них 132 противоправных деяния совершены группой лиц, пресечено 25 фактов контрабанды наркотиков и 21 — их пересылки в почтовых отправлениях.

Всего за совершение преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков задержано более 2 тысяч 500 человек.

Представители международного координационного штаба в онлайн-режиме обменивались информацией по изъятию наркотиков, а также проводили совместные мероприятия по задержанию лиц, причастных к наркопреступности. Штаб располагался на базе учебного центра подготовки сотрудников полиции Управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района в Урумчи (Китай).