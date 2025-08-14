Киностудия «Кыргызфильм» подала в суд на режиссера Бакыта Мукула

Национальная киностудия «Кыргызфильм» в лице его руководителя Акжолтоя Бекболотова подала в суд на режиссера Бакыта Мукула. Об этом в соцсетях сообщил коллега ответчика Дастан Жапар.

Поводом для подачи иска послужило интервью Бакыта Мукула в СМИ о коррупции в указанном госучреждении. Истцы считают, что заявления кинорежиссера порочат репутацию «Кыргызфильма».

Дастан Жапар напомнил, что в феврале этого года Бакыт Мукул вошел в состав рабочей группы по проверке киностудии, созданной ГКНБ, Министерством финансов и Министерством культуры.

По итогам аудиторской проверки в национальной киностудии «Кыргызфильм», Департаменте кинематографии и учреждении «Кыргызсериал» выявлен ряд нарушений, материалы переданы в ГКНБ. По этому поводу продолжается расследование.

«В своем интервью Бакыт Мукул опирался на некоторые факты из этой проверки. У него достаточно доказательств всем сказанным словам. 16 июня 2025 года Первомайская районная прокуратура Бишкека выявила многочисленные нарушения в киностудии «Кыргызфильм» и предложила Минкультуры рассмотреть вопрос соответствия руководства занимаемой должности», — отмечает Дастан Жапар.

Он отметил, что, опираясь на предложение надзорного органа, 16 июля Министерство культуры объявило строгий выговор директору «Кыргызфильма» Акжолтою Бекболотову и главному редактору Назыму Мендебаирову.

Напомним, 3 июля кинорежиссер, актер, продюсер Бакыт Мукул рассказал о коррупции в Национальной киностудии «Кыргызфильм» и обратился к главе Минкультуры Мирбеку Мамбеталиеву. Он был возмущен тем, что министр игнорирует взяточничество в госучреждении.