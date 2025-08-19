12:34
Происшествия

В Чолпон-Ате погиб 24-летний парень — задержаны трое подростков

В одном из пансионатов в Чолпон-Ате 16 августа 2025 года скончался молодой человек, в совершении преступления подозревают подростков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, погибший приехал на отдых с коллегами. На территории пансионата между ним и неизвестными произошел конфликт, в ходе которого он получил телесные повреждения и впоследствии скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье 130 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть) УК КР. Назначены необходимые экспертизы.

В рамках уголовного дела установлены и задержаны подозреваемые — У.Т., 2011 года рождения, А.А., 2008 года рождения, и Б.Ч., 2006 года рождения. Суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Следственные действия продолжаются.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/340119/
просмотров: 1263
