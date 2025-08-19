Более 18 тысяч нарушений ПДД выявил в Кыргызстане комплекс «Автоураган»

С начала 2025 года аппаратно-программный комплекс «Автоураган» зафиксировал 18 тысяч 350 правонарушений. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД Кыргызстана подполковник милиции Айбек Джумагулов.

«В результате 7 тысяч 154 машины водворили на штрафстоянку, 6 тысяч 115 — по разным причинам находятся в розыске», — рассказал Айбек Джумагулов.

Отмечается, что с помощью дронов постоянно наблюдают за участками дорог, где нет камер или стационарных пунктов. С их помощью зафиксировали свыше 4 тысяч нарушений.

Напомним, что всего за семь месяцев 2025 года сотрудники ГУОБДД выявили 689 тысяч 248 нарушений правил дорожного движения.