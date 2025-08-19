Вышла из дома 6 лет назад. Милиция ищет пропавшую 47-летнюю Индиру Эсекпаеву

Правоохранители разыскивают без вести пропавшую 47-летнюю Индиру Эсекпаеву. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел Чуйской области.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Пропавшая Индира Эсекпаева

В ОВД Сокулукского района обратилась женщина и просила помощи в поисках ее сестры Индиры Эсекпаевой, которая в марте 2019 года вышла из дома, расположенного в селе Жаны-Жер Сокулукского района, и не вернулась. Ее местонахождение неизвестно.

Рост 150-155 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные, короткие, глаза карие. Была одета в черную кожаную куртку, черные брюки, обувь по сезону.

ГУВД Чуйской области просит всех, кто владеет информацией о местонахождении Индиры Эсекпаевой, сообщить по следующим номерам: 0313453380, 0312607567, 0701801803 или по номеру 102.