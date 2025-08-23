Застрявшая на пике Победы. В спасательной операции участвуют альпинисты Италии

Итальянские горные альпинисты принимают участие в операции по спасению россиянки Натальи Наговициной. Об этом сообщает МИД Италии.

По данным ведомства, трое итальянских альпинистов участвуют в операции по спасению российской альпинистки на пике Победы в Кыргызстане.

Фото из архива. Итальянец Лука Синигалья пытался помочь Наталье Наговициной и погиб на пике Победы

Напомним, 15 августа августа в том же районе погиб итальянский альпинист Лука Синигалья, который также пытался помочь женщине, сломавшей ногу на вершине.

МИД Италии отмечает, что местные власти пока не могут достать тело Луки Синигалья из-за неблагоприятных погодных условий.

Читайте по теме Застрявшая на пике Победы альпинистка. Эдуард Кубатов оценил ее шансы выжить

«Три опытных итальянских альпиниста уже находятся в этом районе, чтобы попытаться спасти российскую альпинистку Наталью Наговицыну, которая уже несколько дней находится на большой высоте из-за перелома. Лука Синигалья в том числе пытался оказать ей помощь. По данным информированных источников в Кыргызстане, связь с российской альпинисткой потеряна, поэтому ее судьба после долгого периода времени, прошедшего с инцидента, неясна», — говорится в сообщении.

Посольство Италии в КР (резиденция находится в Астане, Казахстан. — Прим. ред) следит за ситуацией в контакте с родными Луки Синигальи и местными властями.