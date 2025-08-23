Автобус с туристами перевернулся недалеко от Ниагарского водопада: есть погибшие

По меньшей мере пять человек погибли после того, как автобус с туристами потерял управление и съехал в кювет в США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.

Фото СМИ

Уточняется, что туристический автобус, возвращавшийся в Нью-Йорк с Ниагарского водопада, потерял управление и съехал в кювет, несколько человек, среди них дети, погибли. В автобусе было 52 человека, включая водителя. Представитель полиции штата Нью-Йорк Джеймс О’Каллаган заявил на пресс-конференции, что большая часть туристов были индийцами, китайцами и филиппинцами.

Полиция штата Нью-Йорк объявила, что погиб по крайней мере один ребенок и что внутри разбитого автобуса еще могут быть заблокированы тела.