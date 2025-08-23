17:05
В Оше задержана иностранка, пытавшаяся предлагать сексуальные услуги

В Оше задержана иностранка, пытавшаяся предлагать сексуальные услуги. Об этом сообщили в ГУВД.

По данным ведомства, в ходе следственных мероприятий установлено, что гражданка 1992 года рождения въехала в Кыргызстан через КПП «Достук», остановилась в Оше, где сняла жилье и через соцсети стала предлагать услуги сексуального характера.

Собранные материалы по статье 109-1 Кодекса о правонарушениях передали в суд, однако женщина игнорировала заседания. Затем она попыталась покинуть страну, но была задержана при попытке незаконно пересечь государственную границу. Также установлено, что гражданка пыталась дать взятку сотруднику милиции. Ее задержали при попытке передать 25 тысяч сомов в кабинете в здании городского УВД.

Следствие продолжается.
