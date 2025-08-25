Во время рейда «Притон» сотрудники УУР ГУВД Бишкека выявили женщину, организовавшую притон. Там оказывали интимные услуги. Возбудили дело по статье «Содействие занятию проституцией» УК КР.

В помещении, где присутствовали женщины, оказывающие интимные услуги, провели обыск. Установлено, что они платили организатору притона Ж.Г. 50 процентов от полученной суммы за предоставленные условия. Женщинам выписали протокол по статье «Занятие проституцией» Кодекса о правонарушениях КР. Сутенершу водворили в ИВС — следствие продолжается.