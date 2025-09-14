10:07
Происшествия

Задержание матери, подозреваемой в убийстве двух детей: что известно о семье

В государственной администрации Чуйского района, где произошло убийство двух маленьких детей, сообщили подробности о семье.

По данным чиновников, семья проживает в селе Ак-Бешим-2. Подозреваемой в убийстве своих детей М.М. 34 года. Она родом из Узбекистана. Ее супругу 40 лет, он уроженец Чуйской области.

Отмечается, что семья была полной, муж Э.Ш. зарабатывал сваркой металлов на стройках. У пары есть еще трое детей — два сына и дочь. Самому младшему всего шесть месяцев.

Работники райадминистрации, айыл окмоту и межрайонного управления труда, социального обеспечения и миграции побывали на месте преступления и предприняли меры для обеспечения безопасности и заботы о детях. Семье было предложено временное размещение малышей в детском доме и материальная поддержка. Однако от помощи родственники отказались.

Известно, что отец передал трех детей на попечение своей сестры.

По данным Минтруда, семья не состояла на учете как находящаяся в трудной жизненной ситуации.

Ранее сообщалось, что в дежурную часть ОВД Чуйского района 12 сентября поступило сообщение о том, что в одном из домов сел Чуйского района найдены тела двух детей. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, где установлено, что в доме обнаружены с ножевыми ранениями тела двух детей, Д.Э., 2013 года рождения (девочка), и Ш.М., 2023 года рождения (мальчик).

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 122 (убийство) УК КР. Мать М.М задержана. Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/343438/
