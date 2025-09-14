10:07
Происшествия

Более 3 миллионов человек вышли на митинг против мигрантов в Лондоне

В Лондоне проходят массовые акции протеста против нелегальной миграции и премьер-министра Кима Стармера. Британский правый активист Томми Робинсон заявил, что на субботний митинг в Лондоне вышли 3 миллиона человек.

«Более трх миллионов патриотов вышли на улицы в центре Лондона, показав беспрецедентную мощь патриотизма. И это только начало», — написал он в своем Telegram-канале.

Власти Великобритании сообщают об участии 150 тысяч человек.

Протестующие собирались возле отелей, где живут мигранты и требовали выпроводить иностранцев из королевства.

В уличных столкновениях пострадало 26 офицеров, 4 из них получили серьезные травмы. Всего было арестовано 25 человек, и, по словам представителей МВД, это «только начало».

Этот протест стал очередной волной напряжения в британском обществе из-за проблем с мигрантами. Митингующие взяли с собой британские флаги, а также красно-белый Георгиевский крест Англии. Некоторые вышли с американскими и израильскими флагами и были одеты в кепки MAGA или изображением Дональда Трампа.

Протестующих поддержал миллиардер Илон Маск, заявив, что стране нужны серьезные реформы.

Собравшиеся на улицах скандировали лозунги с критикой премьер-министра Кира Стармера и несли плакаты, в том числе с надписью «Отправьте их домой». Некоторые из демонстрантов привели с собой детей.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/343454/
