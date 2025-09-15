Пьяный водитель заявил, что «должен был стать лучшим оперативником 2025 года»

В Бишкеке сотрудники УПСМ остановили водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

По информации милиции, мужчина вел себя агрессивно, а затем неожиданно представился «оперативным сотрудником МВД». Более того, он заявил, что «должен был стать лучшим оперативником 2025 года», но его «подставили» и несчастного поймали.

Медицинское освидетельствование водителя показало, что он пьян. В отношении него составили протокол, выписали штраф и направили документы на лишение водительских прав.

Видео задержания с «лучшим оперативником года» быстро разошлось по соцсетям, вызвав бурю комментариев. Пользователи иронизируют, что, если бы конкурс на звание «героя мемов 2025 года» существовал, у задержанного были бы все шансы на победу.