Пьяный водитель заявил, что «должен был стать лучшим оперативником 2025 года»

В Бишкеке сотрудники УПСМ остановили водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.
По информации милиции, мужчина вел себя агрессивно, а затем неожиданно представился «оперативным сотрудником МВД». Более того, он заявил, что «должен был стать лучшим оперативником 2025 года», но его «подставили» и несчастного поймали.
Видео задержания с «лучшим оперативником года» быстро разошлось по соцсетям, вызвав бурю комментариев. Пользователи иронизируют, что, если бы конкурс на звание «героя мемов 2025 года» существовал, у задержанного были бы все шансы на победу.