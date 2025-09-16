12:50
Происшествия

Израиль начал наземную операцию по оккупации Газы

Израиль начал наступление на город Газа, сообщает издание Axios. Уточняется, что израильская армия в ночь на вторник после нескольких недель бомбардировки и авиаударов начала наступление на город Газа.

Газета Jerusalem Post пишет, что «может подтвердить» сообщения о начавшемся наступлении и что израильские танки вошли в центр города.

«Аль-Джазира» информирует, что ЦАХАЛ интенсифицировал удары по Газе.

Решение занять город Газа правительство Израиля приняло в начале августа. По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в Газе расположены важные опорные пункты группировки ХАМАС, которую он пообещал уничтожить.

Объявив о намерении занять город Газа, Тель-Авив призвал живущих в городе эвакуироваться. Газу покинули около 300 тысяч палестинцев.

Вчера израильские ВВС нанесли массированные авиаудары по городу, после этого в город вошли израильские танки.  
