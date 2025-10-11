Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 67-летний Ким Джонг Кын

В Бишкеке пропал Ким Джонг Кын, 1958 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

По ее данным, мужчина вышел из дома в микрорайоне «Джал» утром 9 октября и пропал. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ, начата доследственная проверка.

Приметы Ким Джонг Кына: рост 160-165 сантиметров, был одет в черную куртку, коричневую кепку и черные кроссовки.