Двойное убийство в «Ак-Ордо». Суд арестовал подозреваемого Сапармурата Ильязова

Первомайский районный суд Бишкека накануне вынес решение об аресте подозреваемого в двойном убийстве в жилмассиве «Ак-Ордо». В здании суда были приняты усиленные меры охраны.

Фото пресс-службы МВД . Суд арестовал подозреваемого Сапармурата Ильязова

Суд удовлетворил ходатайство следствия о применении меры пресечения в виде заключения под стражу. Согласно решению, обвиняемый в тяжком преступлении Сапармурат Ильязов отправлен под арест на срок ведения расследования (два месяца).

Напомним, в ночь на 3 октября в доме по улице Ынтымак в жилмассиве «Ак-Ордо» обнаружены тела мужчины 1991 года рождения и его сестры 1987 года рождения. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, мужчине нанесено 18 ножевых ранений, женщине — 11.

У погибшего осталось трое детей, супруга в положении. Она опознала подозреваемого.

Сапармурата Ильязова задержали благодаря системе распознавания лиц «Безопасная страна». Он признался в преступлении.