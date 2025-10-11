12:25
USD 87.45
EUR 101.25
RUB 1.07
Происшествия

В Турции кыргызстанка родила и оставила новорожденного на террасе. Он умер

В турецком Бодруме 19-летняя гражданка Кыргызстана Ж. У. к. родила ребенка в жилом помещении для персонала отеля, где работала, и оставила новорожденного мальчика, завернув его в полотенце, на террасе. Об этом сообщает издание Haberler.

Как отмечается, кыргызстанка обратилась в государственную больницу Бодрума с сильным кровотечением. При обследовании врачи установили, что она недавно родила. В больницу прибыла полиция. В ходе допроса Ж. У. к. призналась, что родила в помещении для персонала отеля, где работала, и оставила новорожденного, завернув его в полотенце, на террасе.

Прибывшие в отель сотрудники полиции и медики обнаружили, что младенец скончался. Тело направили в морг Института судебной медицины Муглы.

По данным полиции, кыргызстанка приехала в Бодрум около пяти месяцев назад и работала горничной в одном из отелей. После завершения лечения ее задержат.

Расследование обстоятельств трагедии продолжается.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/346833/
просмотров: 744
Версия для печати
Материалы по теме
Турция отказалась перестать покупать российскую нефть
Турция: товарооборот с Кыргызстаном превысил $1,5 миллиарда
Камеры, табло с погодой и указатели в Балыкчи готова бесплатно установить Турция
Турция отказалась от спора с Германией, что донер-кебаб — традиционное блюдо
Кыргызстан и Турция стремятся увеличить товарооборот до $5 миллиардов
Садыр Жапаров принял вице-президента Турции Джевдета Йылмаза: что обсудили
Вице-президент Турции прибыл с официальным визитом в Кыргызстан
В Турции оппозиция снова вышла на массовые акции протеста
Турецкий историк предложил заселить юг страны кыргызами и уйгурами
Турция объявила о полном прекращении торговли с Израилем
Популярные новости
Выявлена коррупционная схема в&nbsp;Госагентстве по&nbsp;управлению госимуществом Выявлена коррупционная схема в Госагентстве по управлению госимуществом
За&nbsp;неделю в&nbsp;КР выявили более 400 тысяч непристегнутых водителей и&nbsp;пассажиров За неделю в КР выявили более 400 тысяч непристегнутых водителей и пассажиров
$5&nbsp;миллионов мимо бюджета: в&nbsp;Оше возвращают базу отдыха &laquo;Ак-Буура&raquo; $5 миллионов мимо бюджета: в Оше возвращают базу отдыха «Ак-Буура»
Отец задержанного в&nbsp;&laquo;Ак-Ордо&raquo; оказался связан с&nbsp;группировкой Доо Чынгыза Отец задержанного в «Ак-Ордо» оказался связан с группировкой Доо Чынгыза
Бизнес
O!Bank и&nbsp;Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и&nbsp;Казахстана O!Bank и Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и Казахстана
Школа, где учат делать миллионы: стартуй в&nbsp;строительстве с&nbsp;Elite Invest Школа, где учат делать миллионы: стартуй в строительстве с Elite Invest
MBANK наградили за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию государственных услуг MBANK наградили за вклад в цифровизацию государственных услуг
Simbank от&nbsp;Doscredobank запустил депозиты со&nbsp;ставками до&nbsp;15,5 процента Simbank от Doscredobank запустил депозиты со ставками до 15,5 процента
11 октября, суббота
12:17
Венгерско-Кыргызский форум пищевой промышленности пройдет в Бишкеке Венгерско-Кыргызский форум пищевой промышленности пройд...
12:00
«Клоун-убийца», детективы и комедии. Что смотреть на следующей неделе
11:48
Садыр Жапаров: Судьба кандидата в руках народа, а не агитаторов
11:40
В Налоговой службе прошла встреча с импортерами
11:40
Мелания Трамп рассказала, что Путин ответил на ее письмо о детях в Украине