В Баткенской области пресекли попытку контрабандного вывоза мяса и скота в РТ

В целях стабилизации цен на мясную продукцию и обеспечения продовольственной безопасности страны правоохранительные органы усилили контроль за попытками вывоза сельхозпродукции за рубеж. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.
По данным ведомства, сотрудники госкомитета и Пограничной службы в Баткенской области пресекли попытку контрабандного вывоза в Таджикистан мяса и живого скота.
В результате оперативных мероприятий задержаны трое граждан Кыргызстана, которые пытались провезти 15 голов скота через данный канал.
Ведутся разыскные действия для установления всех участников преступной схемы.
Выявлен 31 человек, причастный к контрабанде. Им объявлены официальные предостережения, взяты обязательства о соблюдении законодательства, что подтверждено видеоматериалами.
ГКНБ предупреждает, что в дальнейшем к гражданам, занимающимся незаконным вывозом скота через границу, будут применять самые строгие меры.