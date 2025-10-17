В Баткенской области пресекли попытку контрабандного вывоза мяса и скота в РТ

В целях стабилизации цен на мясную продукцию и обеспечения продовольственной безопасности страны правоохранительные органы усилили контроль за попытками вывоза сельхозпродукции за рубеж. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По данным ведомства, сотрудники госкомитета и Пограничной службы в Баткенской области пресекли попытку контрабандного вывоза в Таджикистан мяса и живого скота.

Фото ГКНБ. В Баткенской области пресечена попытка контрабандного вывоза мяса и скота в РТ

Следствие установило, что на участке кыргызско-таджикской государственной границы трансграничная преступная группа демонтировала инженерные заграждения длиной около трех метров и организовала незаконный канал переправки грузов в соседнюю страну.

В результате оперативных мероприятий задержаны трое граждан Кыргызстана, которые пытались провезти 15 голов скота через данный канал.

Ведутся разыскные действия для установления всех участников преступной схемы.

Кроме того, в связи с учащением случаев контрабанды в регионе УГКНБ по Баткенской области провело специальную операцию и профилактическую работу с гражданами, замеченными в незаконной торговле скотом.

Выявлен 31 человек, причастный к контрабанде. Им объявлены официальные предостережения, взяты обязательства о соблюдении законодательства, что подтверждено видеоматериалами.

ГКНБ предупреждает, что в дальнейшем к гражданам, занимающимся незаконным вывозом скота через границу, будут применять самые строгие меры.