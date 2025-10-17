Активного члена ОПГ Камчи Кольбаева задержали в Кыргызстане

Активного члена организованной преступной группы, входившего в ближайшее окружение ликвидированного криминального авторитета Камчи Кольбаева, задержали.

Как уточнил пресс-центр ГКНБ, задержан гражданин С.Д.О., ранее судимый за тяжкие преступления. По оперативным данным, он поддерживал связи с преступными сообществами иностранных государств и имел амбиции занять высокое положение в криминальной иерархии, вплоть до статуса «вора в законе».

Во время задержания и следственных действий у С.Д.О. обнаружили огнестрельное оружие — пистолет Макарова и 4,57 грамма наркотического вещества растительного происхождения.

По факту возбудили уголовное дело по статье 283 УК КР («Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта»). Изъятое оружие и наркотики направили на экспертизу.

Кроме того, следственные органы проверяют причастность задержанного к незаконному обороту оружия и другим преступлениям.

С.Д.О. водворили в изолятор временного содержания ГКНБ. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление возможных связей и роли задержанного в деятельности преступных структур.