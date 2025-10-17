Бизнесмен в Оше использовал форму прокурора, чтобы избежать штрафов

В Оше бизнесмен пытался избежать штрафов, используя форму своего знакомого сотрудника прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

В сети распространилось видео, на котором запечатлен неправильно припаркованный автомобиль BMW X5. В салоне машины находилась форменная одежда сотрудника надзорного органа.

По данным ГКНБ, форма принадлежала прокурору Ошской области. Сотрудник прокуратуры передал ее своему знакомому бизнесмену якобы для того, чтобы тот отнес ее в ателье. Однако предприниматель, занимающийся продажей электроники, использовал форму не по назначению — он хранил ее в автомобиле, чтобы создавать видимость принадлежности к прокуратуре и избегать штрафов за нарушения правил дорожного движения.

После проверки мужчина был оштрафован, а в отношении сотрудника прокуратуры начата служебная проверка.

ГКНБ напомнил, что использование форменной одежды правоохранительных органов в личных целях является нарушением закона и влечет ответственность.