18:45
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Происшествия

Бизнесмен в Оше использовал форму прокурора, чтобы избежать штрафов

В Оше бизнесмен пытался избежать штрафов, используя форму своего знакомого сотрудника прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

В сети распространилось видео, на котором запечатлен неправильно припаркованный автомобиль BMW X5. В салоне машины находилась форменная одежда сотрудника надзорного органа.

По данным ГКНБ, форма принадлежала прокурору Ошской области. Сотрудник прокуратуры передал ее своему знакомому бизнесмену якобы для того, чтобы тот отнес ее в ателье. Однако предприниматель, занимающийся продажей электроники, использовал форму не по назначению — он хранил ее в автомобиле, чтобы создавать видимость принадлежности к прокуратуре и избегать штрафов за нарушения правил дорожного движения.

После проверки мужчина был оштрафован, а в отношении сотрудника прокуратуры начата служебная проверка.

ГКНБ напомнил, что использование форменной одежды правоохранительных органов в личных целях является нарушением закона и влечет ответственность.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/347596/
просмотров: 278
Версия для печати
Материалы по теме
Камчыбек Ташиев принял участие в заседании Совета руководителей спецслужб СНГ
Мэр Манаса поблагодарил Ташиева за то, что тот «отлупил» его и спикера горкенеша
В собственность государства вернули пансионат «Маринка» в Нарынской области
Начальник ООБДД Нарынского района подозревается в мошенничестве
В новом штабе ГКНБ состоялась встреча ветеранов органов нацбезопасности
В Таласской области на баланс государства возвращен дом быта
ГКНБ выявил коррупционную схему в Жайылском филиале «Кадастра»
Фиктивные победители: ГКНБ задержал организаторов незаконной лотереи
Коррупция в автошколах. В Манасе задержаны сотрудники Центра по регистрации авто
Экс-замглавы аппарата Жогорку Кенеша задержан по подозрению в вымогательстве
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке мужчина угрожает расправой над учениками. Детей ряда школ эвакуировали В Бишкеке мужчина угрожает расправой над учениками. Детей ряда школ эвакуировали
Экс-замглавы аппарата Жогорку Кенеша задержан по&nbsp;подозрению в&nbsp;вымогательстве Экс-замглавы аппарата Жогорку Кенеша задержан по подозрению в вымогательстве
В&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение силой 4&nbsp;балла В Кыргызстане произошло землетрясение силой 4 балла
Фиктивные победители: ГКНБ задержал организаторов незаконной лотереи Фиктивные победители: ГКНБ задержал организаторов незаконной лотереи
Бизнес
Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и&nbsp;как защититься Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и как защититься
Цены на&nbsp;топливо в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;России почти сравнялись Цены на топливо в Кыргызстане и России почти сравнялись
Получайте переводы KWIKPAY из&nbsp;России по&nbsp;коду в&nbsp;мобильном приложении &laquo;Компаньон&raquo; Получайте переводы KWIKPAY из России по коду в мобильном приложении «Компаньон»
Подключай eSIM от&nbsp;MEGA и&nbsp;получай 30&nbsp;ГБ интернета в&nbsp;подарок Подключай eSIM от MEGA и получай 30 ГБ интернета в подарок
17 октября, пятница
18:30
18 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет 18 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:16
Бизнесмен в Оше использовал форму прокурора, чтобы избежать штрафов
17:45
Активного члена ОПГ Камчи Кольбаева задержали в Кыргызстане
17:42
Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и как защититься
17:35
В Баткенской области пресекли попытку контрабандного вывоза мяса и скота в РТ