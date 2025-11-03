Ограбление Лувра. Трех из пяти подозреваемых освободили

Ограбление Лувра совершили жители пригорода, заявила прокурор Парижа Лор Беко. Она уточнила, что в Сен-Дени, который считается бедным пригородом столицы, фактически жили все четверо арестованных и обвиненных в связи с грабежом людей, сообщает Le Parisien.
«Это, конечно, не совсем уж мелкая, повседневная преступная среда. Но это такой ее тип, который мы, как правило, не ассоциируем с высшими эшелонами организованной преступности», — сказала Лор Беко.
Арестованы трое мужчин и женщина, двое мужчин имеют судимости за воровство.
Суд в Париже 2 ноября предъявил обвинения в громком ограблении еще двоим подозреваемым — это 38-летняя женщина из Ла-Курнева (около Сен-Дени) и 37-летний мужчина. Они отрицают свою причастность. Роль женщины в ограблении неясна.
За две недели после ограбления власти Франции задержали семерых подозреваемых. Троих отпустили без обвинений. По делу разыскивается еще «по меньшей мере один человек», заявили в прокуратуре. Как сообщил прокурор Парижа, двух человек уже отправили под стражу. Это семейная пара, их ДНК обнаружили на месте преступления, в том числе и в самой люльке, на которой поднялись воры. 37-летнему мужчине, который был одним из водителей, предъявлено обвинение в краже (раньше проходил по аналогичным делам), его 38-летней сожительнице — в соучастии, самой ее у Лувра не было. Прокуратура считает, что кражу совершили «обычные преступники», а не представители криминального мира.
Похищенные драгоценности пока не найдены.
Напомним, ограбление произошло ранним утром 19 октября.
Похищены девять ювелирных изделий XIX века, одно из которых — корону императрицы Евгении — преступники уронили и повредили, когда скрывались (корона в результате найдена). В опубликованном списке похищенного фигурируют ожерелье из изумрудов и бриллиантов, подаренное Наполеоном своей жене императрице Марии-Луизе, диадема, некогда принадлежавшая императрице Евгении, украшенная почти 2 тысячами бриллиантов, ожерелье, некогда находящееся в собственности у Марии Амалии, последней королевы Франции, с 8 сапфирами и 631 бриллиантом.