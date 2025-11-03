19:05
Происшествия

ЦГСЭН сообщает о 84 пострадавших в школьной столовой. Расследование продолжается

По уточненным данным, в результате массового пищевого отравления среди учащихся и педагогов частной школы «Сейтек СТЕМ», расположенной по проспекту Чингиза Айтматова, 1/1 в Бишкеке, всего пострадали 84 человека, в том числе четыре педагога. Об этом 24.kg сообщили в столичном Центре государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

По данным специалистов, 79 человек обратились за медицинской помощью в Республиканскую клиническую инфекционную больницу, где взяли промывные воды и кал на исследования. Еще пять пострадавших обратились в частные медицинские центры.

По информации главврача РКИБ, 13 пострадавших госпитализированы, остальным оказана амбулаторная помощь.

Предварительный диагноз — «бактериальное отравление неуточненной этиологии».

По результатам санитарно-эпидемиологического расследования установлено, что отравление связано с употреблением шаурмы, поданной на обед 31 октября в школьной столовой. Ее приготовили в самом учебном заведении. Первые симптомы заболевания (рвота, диарея, боли в животе, слабость) появились у учащихся через несколько часов после приема пищи.

«После получения сообщения специалисты центра незамедлительно провели санитарно-эпидемиологическое обследование школьной столовой и пищеблока. Отобраны необходимые образцы продуктов, суточные пробы и смывы с оборудования и инвентаря, а также проведено обследование сотрудников, имевших отношение к приготовлению пищи. Проверено соблюдение санитарных норм и условий хранения продуктов», — отметили в ЦГСЭН.

Руководству учебного заведения выданы санитарные предписания об устранении выявленных нарушений и проведении генеральной дезинфекции. На руководителя составлены административные протоколы о правонарушении и наложены два штрафа — на 5 тысяч и 23 тысячи сомов (итого 28 тысяч сомов).

В настоящее время ЦГСЭН продолжает эпидрасследование. После получения результатов лабораторных исследований дадут окончательную оценку и примут соответствующие меры в рамках действующего законодательства.

Центр напоминает о необходимости строгого соблюдения санитарных правил при организации питания и личной гигиены при приготовлении пищи.
