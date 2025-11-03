В Кыргызстане задержана организатор финансовой пирамиды SkyWay

В Кыргызстане задержана организатор финансовой пирамиды, действовавшей под брендом SkyWay, сообщает МВД.

По его данным, в интернете распространилось сообщение журналистки, которая обратилась в правоохранительные органы с просьбой провести проверку деятельности компаний SkyWay и Sky World Community. По имеющимся сведениям, их руководители могут быть причастны к организации очередной финансовой пирамиды.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий ГУУР МВД установило, что представители указанных фирм на территории республики активно вовлекали граждан, обещая им участие в крупном инвестиционном проекте по строительству так называемых небесных мостов между Бишкеком и Ошем. Гражданам предлагалось внести средства в проект с обещанием последующего получения высокой прибыли.

Для создания иллюзии реальных инвестиций участникам предоставлялось мобильное приложение, где отображался мнимый прирост вложенных сумм. На деле эти данные не имели финансового обеспечения, а все полученные от граждан денежные средства направлялись организаторам схемы и использовались ими в личных корыстных целях.

Следственная служба МВД возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 221 «Организация финансовых пирамид» УК КР.

В результате мероприятий установлена и задержана куратор компании И.П., 1973 года рождения, которая являлась одним из организаторов противоправной деятельности SkyWay и Sky World Community. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На данный момент в органы внутренних дел продолжают поступать заявления от кыргызстанцев, пострадавших от действий указанной финансовой пирамиды.

МВД призывает граждан, ставших жертвами деятельности компаний SkyWay и Sky World Community, обращаться в ближайшие территориальные подразделения милиции либо звонить по телефонам: 0505102612, 0703686883 или 102. Любая предоставленная информация поможет следствию всесторонне и объективно расследовать данный факт, а также привлечь всех причастных лиц к ответственности.