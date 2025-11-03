19:06
USD 87.45
EUR 100.68
RUB 1.08
Происшествия

В Чуйской области задержан дроппер

9 сентября в ОВД Жайылского района обратилась жительница села Новониколаевка Б.А., 1970 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, заявительница сообщила, что в этот же день через мессенджер WhatsApp с ней связались неизвестные лица, представившиеся сотрудниками государственных органов и банка.

«Злоумышленники обманным путем вошли в доверие женщины и убедили ее оформить кредит в размере 400 тысяч сомов в одном из отделений Кара-Балты. После получения кредита потерпевшая перевела 393 тысячи сомов на указанный мошенниками банковский счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209-1 «Умышленная передача или продажа третьим лицам электронных средств платежа, кошельков виртуальных активов и SIM-карт» УК КР», — говорится в сообщении.

В результате оперативно-разыскных мероприятий установлен житель Бишкека А.А., 2007 года рождения. Выявлено, что он добровольно передал следствию принадлежащую ему банковскую карту. Ранее молодой человек открыл пластиковую карту Visa и SIM-карту и продал неизвестным через Telegram за вознаграждение в размере 4,5 тысячи сомов. Впоследствии злоумышленники использовали данную карту для совершения мошеннических действий в отношении потерпевшей, завладев ее денежными средствами.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области. Дроппер

Тем самым А.А. фактически предоставил посторонним лицам полный доступ к своему интернет-банкингу и мобильным приложениям, что также образует состав преступления. В соответствии со статьей 96 УПК КР его задержали и поместили в изолятор временного содержания. Решением районного суда в отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следственные действия продолжаются.

ГУВД Чуйской области напоминает, что в соответствии с законодательством передача третьим лицам SIM-карт, банковских карт и иных электронных средств платежа является уголовно наказуемым деянием.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/349468/
просмотров: 3702
Версия для печати
Материалы по теме
Самозапрет на кредиты вступает в силу с 1 ноября: как это работает
В Токмоке задержана «народная целительница», оформившая кредиты на клиентов
Взяла 500 тысяч сомов и исчезла. Милиция задержала подозреваемую в мошенничестве
В Чуйской области раскрыто крупное мошенничество с продажей чужой земли
ГКНБ: Преподаватель ЖАГУ задержан за мошенничество
«Сотрудники ГКНБ» в WhatsApp: в Бишкеке раскрыли крупное интернет-мошенничество
Защита от мошенников: в КР новые требования для микрофинансовых организаций
Выборы-2025. О возможных мошенниках предупредили в ЦИК
Не теряйте бдительности! Новую схему с логотипом Нацбанка придумали мошенники
В Сокулукском районе задержана женщина. Продавала чужие земельные участки
Популярные новости
Миллионы сомов и&nbsp;долларов: ГКНБ накрыл сеть нелегальных обменников на&nbsp;&laquo;Достуке&raquo; Миллионы сомов и долларов: ГКНБ накрыл сеть нелегальных обменников на «Достуке»
В&nbsp;Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди, снег В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди, снег
На&nbsp;Иссык-Куле горят коттеджи пансионата &laquo;Радуга&raquo; На Иссык-Куле горят коттеджи пансионата «Радуга»
В&nbsp;одной из&nbsp;частных школ Бишкека произошло массовое отравление В одной из частных школ Бишкека произошло массовое отравление
Бизнес
Visa и&nbsp;MBANK воплощают футбольные мечты&nbsp;&mdash; шанс встретиться с&nbsp;Ламином Ямалем Visa и MBANK воплощают футбольные мечты — шанс встретиться с Ламином Ямалем
BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store&nbsp;&mdash; совершайте покупки прямо в&nbsp;приложении BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store — совершайте покупки прямо в приложении
Ансамбль &laquo;Ясмин&raquo; из&nbsp;Кемина завоевал гран-при на&nbsp;конкурсе в&nbsp;Алматы Ансамбль «Ясмин» из Кемина завоевал гран-при на конкурсе в Алматы
НПС &laquo;Элкарт&raquo;: учимся сберегать и&nbsp;развиваем цифровые решения вместе НПС «Элкарт»: учимся сберегать и развиваем цифровые решения вместе
3 ноября, понедельник
19:02
В Таласе выявили незаконные постройки. Владельцев привлекли к ответственности В Таласе выявили незаконные постройки. Владельцев привл...
18:30
3 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:51
Новый биометрический общегражданский паспорт вводят в обращение в Кыргызстане
17:46
Мэр Оша: Пожар в жилом комплексе — не случайность, а халатность застройщика
17:11
Массовое отравление школьников. Комментарий мэрии Бишкека