В Чуйской области задержан дроппер

9 сентября в ОВД Жайылского района обратилась жительница села Новониколаевка Б.А., 1970 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, заявительница сообщила, что в этот же день через мессенджер WhatsApp с ней связались неизвестные лица, представившиеся сотрудниками государственных органов и банка.

«Злоумышленники обманным путем вошли в доверие женщины и убедили ее оформить кредит в размере 400 тысяч сомов в одном из отделений Кара-Балты. После получения кредита потерпевшая перевела 393 тысячи сомов на указанный мошенниками банковский счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209-1 «Умышленная передача или продажа третьим лицам электронных средств платежа, кошельков виртуальных активов и SIM-карт» УК КР», — говорится в сообщении.

В результате оперативно-разыскных мероприятий установлен житель Бишкека А.А., 2007 года рождения. Выявлено, что он добровольно передал следствию принадлежащую ему банковскую карту. Ранее молодой человек открыл пластиковую карту Visa и SIM-карту и продал неизвестным через Telegram за вознаграждение в размере 4,5 тысячи сомов. Впоследствии злоумышленники использовали данную карту для совершения мошеннических действий в отношении потерпевшей, завладев ее денежными средствами.

Фото ГУВД Чуйской области. Дроппер

Тем самым А.А. фактически предоставил посторонним лицам полный доступ к своему интернет-банкингу и мобильным приложениям, что также образует состав преступления. В соответствии со статьей 96 УПК КР его задержали и поместили в изолятор временного содержания. Решением районного суда в отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственные действия продолжаются.

ГУВД Чуйской области напоминает, что в соответствии с законодательством передача третьим лицам SIM-карт, банковских карт и иных электронных средств платежа является уголовно наказуемым деянием.