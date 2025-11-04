В Сокулукском районе выявили незаконную свалку твердых бытовых отходов

Чуйское региональное управление Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора выявило незаконную свалку твердых бытовых отходов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что жители Сокулукского района сообщили службе о фактах незаконного вывоза и сброса мусора муниципальным транспортом.
Сотрудники Минприроды провели с представителями айыл окмоту разъяснительную работу и направили материалы в Службу экологического и технического надзора для принятия соответствующих мер.