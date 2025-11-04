16:42
USD 87.45
EUR 100.68
RUB 1.08
Происшествия

Государству возвращена Беловодская нефтебаза «Кыргызмунайзат»

ГКНБ в рамках мероприятий по выявлению и возврату в государственную собственность незаконно приватизированных промышленных и социальных объектов вернул Беловодскую нефтебазу «Кыргызмунайзат».

ГКНБ
Фото ГКНБ. Нефтебаза

Установлено, что в 2004 году территория нефтебазы мерой 7,7 гектара со зданиями и сооружениями (резервуары для нефтепродуктов емкостью 36 тысяч 200 тонн), расположенная в селе Петровка Московского района, незаконно выведена в частную собственность путем сговора должностных лиц государственных органов по заниженной стоимости и без соответствующих торгов.

Указанная нефтебаза возвращена на баланс государства.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/349611/
просмотров: 575
Версия для печати
Материалы по теме
Помогали избежать наказания. ГКНБ задержал психолога и милиционера
Бандиты из ОПГ Камчи Кольбаева вымогали деньги у мигрантов в России
Миллионы сомов и долларов: ГКНБ накрыл сеть нелегальных обменников на «Достуке»
ГКНБ получит право проводить экспертизы и расследования на договорной основе
С кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников
ГКНБ провел совещание по обеспечению стабильности перед выборами
Камчыбек Ташиев поздравил сотрудников милиции с профессиональным праздником
ГКНБ вернул государству 226 гектаров земли в Чуйской области
Садыр Жапаров открыл учебно-тренировочный центр спецподразделения «Альфа»
Здание галереи искусств в Нарыне возвращено государству
Популярные новости
Миллионы сомов и&nbsp;долларов: ГКНБ накрыл сеть нелегальных обменников на&nbsp;&laquo;Достуке&raquo; Миллионы сомов и долларов: ГКНБ накрыл сеть нелегальных обменников на «Достуке»
В&nbsp;Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди, снег В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди, снег
В&nbsp;Чуйской области задержан дроппер В Чуйской области задержан дроппер
На&nbsp;Иссык-Куле горят коттеджи пансионата &laquo;Радуга&raquo; На Иссык-Куле горят коттеджи пансионата «Радуга»
Бизнес
Бесплатный O!Prime на&nbsp;90&nbsp;дней&nbsp;&mdash; больше интернета, больше кешбэка, ноль комиссий Бесплатный O!Prime на 90 дней — больше интернета, больше кешбэка, ноль комиссий
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo;: выгодная связь для работников госучреждений Тариф «Мамлекеттик»: выгодная связь для работников госучреждений
Исламское страхование ближе: старт партнерства СК&nbsp;&laquo;Кыргызстан&raquo; и&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Исламское страхование ближе: старт партнерства СК «Кыргызстан» и «Элдик Банка»
Всемирный день сбережений с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Всемирный день сбережений с «Оптима Банком»
4 ноября, вторник
16:25
В Бишкеке изменили расписание пригородных поездов В Бишкеке изменили расписание пригородных поездов
16:21
Кыргызстан стремительно стареет: система не готова к «серому будущему»
16:16
Бесплатный O!Prime на 90 дней — больше интернета, больше кешбэка, ноль комиссий
16:00
В Бишкеке появилась пиксельная студия нового телеканала «Номад-ТВ»
15:55
В Чуйской области задержали водителя, устроившего дебош в больнице