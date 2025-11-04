16:42
USD 87.45
EUR 100.68
RUB 1.08
Происшествия

В Чуйской области задержали водителя, устроившего дебош в больнице

В Чуйской области задержали водителя, устроившего дебош в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе УОБДД региона.

По данным милиции, 2 ноября около 12.30 инспекторы остановили автомобиль Toyota Ipsum на трассе Токмок — Кошой. За рулем находился 32-летний житель области, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте по теме
В Токмоке пьяный водитель устроил дебош в больнице и напал на врача

Для освидетельствования мужчину доставили в больницу Токмока. Там он начал вести себя агрессивно, оскорблял медперсонал, разбил окно в приемном покое и ударил врача.

После инцидента нарушителя задержали и доставили в УВД.

Врач, получивший травмы, отказался писать заявление. Проверка продолжается. В отношении сотрудников милиции, допустивших происшествие, назначили служебное расследование.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/349631/
просмотров: 437
Версия для печати
Материалы по теме
В Токмоке пьяный водитель устроил дебош в больнице и напал на врача
ГУВД Бишкека проводит проверку по факту драки водителей, попавшей на видео
В Бишкеке проходит рейд «Притон-Бабочка» — задержано 10 человек
В Сокулуке задержан заместитель акима по делу о коррупции
В Караколе задержаны подозреваемые в вымогательстве
В Нарыне задержан подозреваемый в изготовлении фальшивых купюр
Не спят, не моргают, не ошибаются: начали работу «электронные ястребы»
В Казахстане за нападение на медиков могут отправить в тюрьму на 15 лет
Не брать деньги и сдерживать эмоции. Глава Минздрава провел совещание с врачами
Штраф или лишение свободы намерены ввести в КР за нападение на врача и учителя
Популярные новости
Миллионы сомов и&nbsp;долларов: ГКНБ накрыл сеть нелегальных обменников на&nbsp;&laquo;Достуке&raquo; Миллионы сомов и долларов: ГКНБ накрыл сеть нелегальных обменников на «Достуке»
В&nbsp;Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди, снег В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди, снег
В&nbsp;Чуйской области задержан дроппер В Чуйской области задержан дроппер
На&nbsp;Иссык-Куле горят коттеджи пансионата &laquo;Радуга&raquo; На Иссык-Куле горят коттеджи пансионата «Радуга»
Бизнес
Бесплатный O!Prime на&nbsp;90&nbsp;дней&nbsp;&mdash; больше интернета, больше кешбэка, ноль комиссий Бесплатный O!Prime на 90 дней — больше интернета, больше кешбэка, ноль комиссий
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo;: выгодная связь для работников госучреждений Тариф «Мамлекеттик»: выгодная связь для работников госучреждений
Исламское страхование ближе: старт партнерства СК&nbsp;&laquo;Кыргызстан&raquo; и&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Исламское страхование ближе: старт партнерства СК «Кыргызстан» и «Элдик Банка»
Всемирный день сбережений с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Всемирный день сбережений с «Оптима Банком»
4 ноября, вторник
16:25
В Бишкеке изменили расписание пригородных поездов В Бишкеке изменили расписание пригородных поездов
16:21
Кыргызстан стремительно стареет: система не готова к «серому будущему»
16:16
Бесплатный O!Prime на 90 дней — больше интернета, больше кешбэка, ноль комиссий
16:00
В Бишкеке появилась пиксельная студия нового телеканала «Номад-ТВ»
15:55
В Чуйской области задержали водителя, устроившего дебош в больнице