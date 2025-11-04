В Чуйской области задержали водителя, устроившего дебош в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе УОБДД региона.

По данным милиции, 2 ноября около 12.30 инспекторы остановили автомобиль Toyota Ipsum на трассе Токмок — Кошой. За рулем находился 32-летний житель области, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Для освидетельствования мужчину доставили в больницу Токмока. Там он начал вести себя агрессивно, оскорблял медперсонал, разбил окно в приемном покое и ударил врача.

После инцидента нарушителя задержали и доставили в УВД.

Врач, получивший травмы, отказался писать заявление. Проверка продолжается. В отношении сотрудников милиции, допустивших происшествие, назначили служебное расследование.