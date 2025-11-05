15:47
Происшествия

В Бишкеке за дачу взятки милиционеру задержаны иностранцы

Сотрудники УВД Октябрьского района Бишкека задержали иностранных граждан за дачу взятки сотруднику милиции, сообщили в пресс-службе ГУВД.

Отмечается, что ранее арестованный на пять суток иностранный гражданин предложил деньги после выявления факта поддельного паспорта. Начальник городского отделения милиции подал рапорт начальнику УВД.

28 октября двое иностранцев (1984 года рождения и 1988 года рождения) были задержаны с поличным в служебном кабинете начальника ГОМ при передаче $900.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 («Дача взятки») УК КР. Следствие продолжается.
