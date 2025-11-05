Дело на 12 миллионов: в Таласе задержаны представители ТПП и бывшие чиновники

ГКНБ сообщил о задержании трех человек в Таласской области по подозрению в причинении государству ущерба в особо крупном размере.

По данным ведомства, для проведения спортивных игр «Я чемпион» летом 2026 года Управлению физической культуры и спорта Таласской области было выделено 17,5 миллиона сомов. Однако вместо подготовки к мероприятию должностные лица Государственного агентства физической культуры и спорта при кабинете министров направили 12 миллионов сомов на покупку жилого дома для последующего размещения там административного здания.

Как установило следствие, оценка дома была проведена с завышением стоимости. При содействии вице-президента Торгово-промышленной палаты КР Н.Н.Э. объект был оценен в 12 миллионов 343 тысячи сомов, тогда как его реальная рыночная стоимость составляет около 7 миллионов сомов. В результате государству причинен ущерб более чем на 4 миллиона сомов.

По подозрению в мошеннической схеме задержаны:

вице-президент Торгово-промышленной палаты КР Н.Н.Э.;

начальник отдела Госагентства физической культуры и спорта Б.З.Б.;

бывший заместитель губернатора Таласской области Б.Н.А..

Все они водворены в ИВС Таласа. Следственные мероприятия продолжаются, устанавливаются другие причастные лица.