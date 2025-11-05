15:47
Происшествия

В Бишкеке задержаны трое по делу о коррупционной схеме в ЦОН

ГКНБ сообщил о пресечении коррупционной схемы в Центре обслуживания населения (ЦОН) «Кызмат» в Первомайском районе Бишкека.

По данным ведомства, сотрудник учреждения Ж.Э.Ж., действуя в сговоре с посредниками Д.Э.М. и Д.К.Э., организовал незаконную систему получения денег от граждан, в том числе иностранных. Посредники предлагали ускорить оформление документов и предоставить услуги без очереди за вознаграждение от $100 до $10 тысяч. Полученные средства впоследствии распределялись между участниками схемы.

Трое фигурантов задержаны и помещены в следственный изолятор. Следствие устанавливает других возможных участников противоправной деятельности.

Кроме того, в ходе оперативных мероприятий выявлены случаи незаконной регистрации иностранцев по фиктивным адресам.

В ГКНБ отметили, что работа по выявлению коррупционных нарушений в системе предоставления госуслуг будет продолжена.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/349771/
просмотров: 411
