11:04
Происшествия

В России впервые завели дело за поиск экстремистских материалов в интернете

В России впервые завели дело за поиск экстремистских материалов в интернете. Протокол по новой статье Кодекса об административных правонарушениях РФ составили в Каменске-Уральском на 20-летнего сотрудника медучреждения Сергея Глухих. Об этом сообщает издание It’s My City со ссылкой на юриста Сергея Барсукова.

По его словам, молодой человек просмотрел информацию о запрещенных в России «Азове» и «Русском добровольческом корпусе», на которую наткнулся в интернете, пока ехал в общественном транспорте. Сведения о том, что он ознакомился с этими материалами, передал в ФСБ оператор связи.

В данный момент дело приостановлено и возвращено в полицию, чтобы там устранили недостатки.

Это первое дело об умышленном поиске заведомо экстремистских материалов, о котором стало известно СМИ. В РФ закон, вводящий наказание за такие действия, вступил в силу 1 сентября.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/349997/
