Кандидат в депутаты ЖК пытался отрубить мужчине руку топором

В Бишкеке задержан кандидат в депутаты Жогорку Кенеша после нападения на мужчину с топором. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Уточняется, что 6 ноября примерно в 17.34 в дежурную часть УВД Ленинского района поступило сообщение из микрохирургического отделения Нацгоспиталя о госпитализации 35-летнего гражданина Б.Э. с рубленой раной второго пальца левой руки и открытым переломом со смещением. Он получил травмы после нападения гражданина по имени К. с топором.

Потерпевший обратился с письменным заявлением, в котором сообщил, что 6 ноября примерно в 13.30 в одном из домов по улице Асаналиева в Бишкеке произошел инцидент. По информации ГУВД, 43-летний хозяин дома Ш.К. во время ссоры, возникшей на почве ревности из-за переписки его супруги, К.А. достал из своей спортивной сумки топор и, угрожая словами «убью вас обоих», напал на Б.Э.

Первый удар он совершил в область бедра потерпевшего, второй — по указательному пальцу левой руки, в результате чего частично отсек палец.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство» УК КР. Подозреваемого Ш.К. задержали и водворили в ИВС.

В ГУВД сообщили, что он является кандидатом в депутаты по многомандатному избирательному округу № 27. Соглано данным ЦИК, инициалы подозреваемого совпадают с кандидатом Канатом Шабданбаевым, 1982 года рождения.

По информации в открытых источниках, он родился 9 февраля 1982-го в селе Талды-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области.

Имеет высшее юридическое образование. В 1999-2004 годах обучался в Каракольском филиале Московского института предпринимательства и права по специальности «юриспруденция».

Обладатель звания мастера спорта международного класса по греко-римской борьбе и мастера спорта по кулатуу. Бронзовый призер чемпионата мира по греко-римской борьбе среди ветеранов 2019-го, чемпион КР среди ветеранов, отличник физической культуры и спорта. Президент Федерации спортивной борьбы среди ветеранов.

Трудовую деятельность начал в 2006 году, проходя срочную службу во Внутренних войсках МВД. В 2007-2014 годах работал директором ОсОО «ЕвроСтройКонтракт», затем в 2014-2017 годах занимал должность юриста в компании «Марат и Партнеры».

В 2017-2020 годах возглавлял государственное учреждение «Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения» при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта.

С 19 октября 2020-го по 2021 год занимал должность директора госагентства. Впоследствии назначен заместителем министра культуры, информации, спорта и молодежной политики — директором департамента спорта.