Происшествия

В Бишкеке сгорела часть бывшего кинотеатра «Чатыр-Куль». Подробности от МЧС

Фото МЧС. В Бишкеке сгорела часть бывшего кинотеатра «Чатыр-Куль»

Пожар в здании бывшего кинотеатра «Чатыр-Куль» в Октябрьском районе Бишкека полностью ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Как отмечается, возгорание на улице Токтоналиева началось в 17.13. На место направили четыре боевых расчета, оперативный штаб и группу Центра управления кризисными ситуациями.

По предварительным данным, горела кровля здания. Площадь возгорания составила около 700 квадратных метров.

Огонь удалось локализовать в 18.07, а полностью потушить — в 20.09.

Пострадавших нет. Причины возгорания и сумма ущерба устанавливаются. Бывший кинотеатр давно не работает и считается заброшенным объектом.
