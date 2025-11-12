16:55
USD 87.45
EUR 101.04
RUB 1.08
Происшествия

В Бишкеке задержан еще один участник крупной схемы кибермошенничества

В Бишкеке задержан еще один подозреваемый в крупном кибермошенничестве, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

Ранее в милицию обратился житель Бишкека с заявлением о том, что неизвестные лица, представившись сотрудниками ГКНБ, Нацбанка, Антикоррупционной службы и МВД, обманным путем завладели его деньгами в размере 7 миллионов 500 тысяч сомов.

ГУВД
Фото ГУВД. В Бишкеке задержан еще один участник крупной схемы кибермошенничества

Факт был зарегистрирован по статье 209 Уголовного кодекса КР — «Мошенничество в особо крупном размере».

Читайте по теме
«Развели» на 7,5 миллиона сомов. В Бишкеке задержали кибермошенников

Ранее оперативники Управления уголовного розыска ГУВД Бишкека задержали нескольких подозреваемых по этому делу. Накануне был задержан еще один фигурант — гражданин С.Н., 1993 года рождения. Его водворили в ИВС.

По данным следствия, задержанный являлся администратором Telegram-канала, через который он координировал противоправную деятельность и участвовал в реализации мошеннических схем.

В настоящее время сотрудники отдела «К» УУР ГУВД Бишкека устанавливают других участников преступной группы.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/350627/
просмотров: 574
Версия для печати
Материалы по теме
«Развели» на 7,5 миллиона сомов. В Бишкеке задержали кибермошенников
В Сингапуре интернет-мошенников разрешили наказывать розгами
Водитель врезался в дерево. ГУВД сообщило подробности ДТП в Бишкеке
Милиция ищет участников жесткого ДТП в Бишкеке
Подозреваемого в крупном кибермошенничестве задержали в Кыргызстане
В ГУВД Бишкека представили нового заместителя начальника
Угрожали милиционерам пистолетом. В селе Маевка задержаны четверо граждан
В одном из заведений Бишкека произошла драка. Зачинщиков увезла милиция
В Бишкеке задержан блогер, подозреваемый в смертельном ДТП
Новый способ кражи денег при помощи Telegram придумали мошенники
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области возбуждено уголовное дело за&nbsp;разжигание межнациональной розни В Чуйской области возбуждено уголовное дело за разжигание межнациональной розни
&laquo;Притон&raquo; в&nbsp;Бишкеке: 12&nbsp;женщин аморального поведения задержаны «Притон» в Бишкеке: 12 женщин аморального поведения задержаны
ГКНБ задержал граждан Индии, распространяющих наркотики ГКНБ задержал граждан Индии, распространяющих наркотики
Дело Ирины Карамушкиной. Муж экс-депутата обратился к&nbsp;властям страны Дело Ирины Карамушкиной. Муж экс-депутата обратился к властям страны
Бизнес
iPhone 17&nbsp;уже в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; есть рассрочка с&nbsp;бесплатной доставкой iPhone 17 уже в O!Store — есть рассрочка с бесплатной доставкой
Акция: тур в&nbsp;Фукуок или iPhone 17&nbsp;Air за&nbsp;международные переводы Visa через BakAi Акция: тур в Фукуок или iPhone 17 Air за международные переводы Visa через BakAi
Royal Central Park Sales Academy&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;формированию команды профессионалов Royal Central Park Sales Academy — путь к формированию команды профессионалов
MEGA дарит безлимитный интернет к&nbsp;маркетплейсам MEGA дарит безлимитный интернет к маркетплейсам
12 ноября, среда
16:45
Женская сборная Кыргызстана по волейболу победила в зональном чемпионате Азии Женская сборная Кыргызстана по волейболу победила в зон...
16:24
Впервые за 90 лет отремонтировали школу в Нарыне
16:08
Подозреваемого в 29 кражах из магазинов мобильной техники задержали в Караколе
16:01
В борьбе с браконьерами на Иссык-Куле используют подводные и воздушные дроны
15:47
Теперь вырастут чемпионы. Камчыбек Ташиев открыл футбольную площадку в Узгене