Членов экстремистского «Хизб ут-Тахрира» задержали в Баткенской области

По возбужденному уголовному делу в Баткенской области задержали членов религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, уголовное дело возбудили по статье 331 «Создание и финансирование экстремистской организации» УК КР. Некоторые из задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности за экстремистскую деятельность.

В результате оперативных мероприятий задержали более 10 жителей села Уч-Коргон Кадамджайского района и города Кызыл-Кии. Они изучали запрещенную экстремистскую литературу, участвовали в закрытых Telegram-каналах «Хизб ут-Тахрира», обсуждали установление халифата на территории Кыргызстана и продолжали продвигать экстремистскую идеологию.