В Ошe задержан мужчина, торговавший наркотиками: изъят почти килограмм гашиша

В Оше сотрудники милиции задержали 59-летнего мужчину, подозреваемого в продаже наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе Ошского городского УВД.

По данным ведомства, в милицию поступила оперативная информация о том, что в городе распространяют гашиш. Для ее проверки задействовали оперативников.

10 ноября подозреваемый задержан возле кафе на улице Шакирова. Им оказался ранее неоднократно судимый житель южной столицы 1965 года рождения.

При личном досмотре у него обнаружили 3,44 грамма гашиша.

В ходе следствия задержанный показал места закладок в яблоневом саду в селе Шарк Кара-Суйского района. Из тайников изъяли свертки, упакованные в целлофан. Экспертиза установила: общий вес изъятого наркотика составил 829,22 грамма гашиша.

Возбуждено уголовное дело по статье 282 «Незаконный оборот наркотических средств» УК КР.

10 ноября подозреваемого поместили в ИВС. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей до 14 января 2026 года.