11:23
USD 87.45
EUR 101.36
RUB 1.07
Происшествия

В Ошe задержан мужчина, торговавший наркотиками: изъят почти килограмм гашиша

В Оше сотрудники милиции задержали 59-летнего мужчину, подозреваемого в продаже наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе Ошского городского УВД.

По данным ведомства, в милицию поступила оперативная информация о том, что в городе распространяют гашиш. Для ее проверки задействовали оперативников.

10 ноября подозреваемый задержан возле кафе на улице Шакирова. Им оказался ранее неоднократно судимый житель южной столицы 1965 года рождения.

При личном досмотре у него обнаружили 3,44 грамма гашиша.

В ходе следствия задержанный показал места закладок в яблоневом саду в селе Шарк Кара-Суйского района. Из тайников изъяли свертки, упакованные в целлофан. Экспертиза установила: общий вес изъятого наркотика составил 829,22 грамма гашиша.

Возбуждено уголовное дело по статье 282 «Незаконный оборот наркотических средств» УК КР.

10 ноября подозреваемого поместили в ИВС. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей до 14 января 2026 года. 
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/351428/
просмотров: 430
Версия для печати
Материалы по теме
В «Антикино» в Караколе у подростка выявили наркотики
На Иссык-Куле изъяли три ружья и 4,5 литра настойки конопли
ГКНБ задержал граждан Индии, распространяющих наркотики
Водителя с крупной партией наркотиков задержали в селе Сосновка Чуйской области
В Кыргызстане низкая физическая доступность опиоидных анальгетиков
Мэрия прокомментировала задержание наркоторговца, работавшего в акимиате
В Домодедово с наркотиками задержали главу «Туркменских железных дорог»
В Бишкеке задержали наркогруппу: среди участников — сотрудник акимиата
Тайное место для употребления наркотиков выявили в Оше в ходе рейда «Антикино»
Рекордное количество синтетических наркотиков изъяли в КР в 2025 году — МВД
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области подрались водители. Возбуждено уголовное дело В Чуйской области подрались водители. Возбуждено уголовное дело
В&nbsp;Саудовской Аравии в&nbsp;сгоревшем автобусе погибли 42&nbsp;паломника В Саудовской Аравии в сгоревшем автобусе погибли 42 паломника
Драка водителей. По&nbsp;подозрению в&nbsp;хулиганстве задержаны 16&nbsp;человек Драка водителей. По подозрению в хулиганстве задержаны 16 человек
Kav&amp;Kev: главу предприятия задержали за&nbsp;антисанитарию и&nbsp;нелегальных работников Kav&Kev: главу предприятия задержали за антисанитарию и нелегальных работников
Бизнес
&laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; особая поддержка тем, кто служит стране каждый день «Мамлекеттик» от MEGA — особая поддержка тем, кто служит стране каждый день
Сто тысяч сомов в&nbsp;подарок за&nbsp;оплату в&nbsp;автобусе! Главный приз: квартира в&nbsp;Бишкеке Сто тысяч сомов в подарок за оплату в автобусе! Главный приз: квартира в Бишкеке
Переводы в&nbsp;Узбекистан теперь доступны через приложение &laquo;Элкарт Мобайл&raquo; Переводы в Узбекистан теперь доступны через приложение «Элкарт Мобайл»
Возвращайте деньги с&nbsp;подпиской O!Prime. Подключайте БЕСПЛАТНО Возвращайте деньги с подпиской O!Prime. Подключайте БЕСПЛАТНО
19 ноября, среда
11:21
Представители стран ОДКБ обсудили противодействие киберугрозам Представители стран ОДКБ обсудили противодействие кибер...
11:13
В собственность Бишкека в 2024 году возвращены 12 участков и 6 помещений
11:08
Евразийский центр русского языка и культуры откроется в Бишкеке
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 19 ноября
10:48
В КР объем финансирования по исламским принципам увеличился на 82,4 процента