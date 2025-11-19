11:23
USD 87.45
EUR 101.36
RUB 1.07
Происшествия

ГКНБ выявил схему продажи угля, предназначенного для соцобъектов

Государственный комитет национальной безопасности сообщил о выявленной схеме незаконной реализации угля, выделенного для социальных топливных баз. По его данным, твердое топливо продавали по завышенным ценам через коммерческие точки.

Спецслужбы отмечают, что действия отдельных частных лиц привели к дефициту угля на соцбазах, росту стоимости и усилению недовольства среди населения. В ходе проверки установлено, что некоторые водители грузовиков, делая вид, что везут топливо на социальные базы, фактически первыми вывозили его с Кара-Кече и доставляли в коммерческие точки Бишкека.

ГКНБ
Фото ГКНБ

Кроме того, владельцы отдельных соцбаз переправляли часть выделенного угля в принадлежащие им торговые объекты, где продавали его по повышенной цене. Отмечены и случаи, когда наиболее качественное топливо отбирали, фасовали в мешки и реализовывали в розницу.

ГКНБ продолжает следственно-оперативные мероприятия для установления всех участников схемы и полной остановки незаконной деятельности.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/351441/
просмотров: 867
Версия для печати
Материалы по теме
Подозреваемого в призывах к массовым беспорядкам задержали в Кыргызстане
Опубликовано видео задержания руководства KAV&KEV. ГКНБ раскрыл подробности дела
Kav&Kev: главу предприятия задержали за антисанитарию и нелегальных работников
ГКНБ предупредил бизнесменов о недопустимости завышения цен на мясо
В компании Kav&Kev прошли обыски — причины выясняются
В Кыргызстане выявлена схема поставки просроченных продуктов в воинские части
ГКНБ вернул государству центр отдыха «Дружба» на Иссык-Куле
Подготовка к зиме: где можно купить уголь в Бишкеке
В Джалал-Абадской области задержаны члены ОПГ, занимавшиеся вымогательством
Додика этапировали в Кыргызстан — ГКНБ в Турции задержал члена ОПГ
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области подрались водители. Возбуждено уголовное дело В Чуйской области подрались водители. Возбуждено уголовное дело
В&nbsp;Саудовской Аравии в&nbsp;сгоревшем автобусе погибли 42&nbsp;паломника В Саудовской Аравии в сгоревшем автобусе погибли 42 паломника
Драка водителей. По&nbsp;подозрению в&nbsp;хулиганстве задержаны 16&nbsp;человек Драка водителей. По подозрению в хулиганстве задержаны 16 человек
Kav&amp;Kev: главу предприятия задержали за&nbsp;антисанитарию и&nbsp;нелегальных работников Kav&Kev: главу предприятия задержали за антисанитарию и нелегальных работников
Бизнес
&laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; особая поддержка тем, кто служит стране каждый день «Мамлекеттик» от MEGA — особая поддержка тем, кто служит стране каждый день
Сто тысяч сомов в&nbsp;подарок за&nbsp;оплату в&nbsp;автобусе! Главный приз: квартира в&nbsp;Бишкеке Сто тысяч сомов в подарок за оплату в автобусе! Главный приз: квартира в Бишкеке
Переводы в&nbsp;Узбекистан теперь доступны через приложение &laquo;Элкарт Мобайл&raquo; Переводы в Узбекистан теперь доступны через приложение «Элкарт Мобайл»
Возвращайте деньги с&nbsp;подпиской O!Prime. Подключайте БЕСПЛАТНО Возвращайте деньги с подпиской O!Prime. Подключайте БЕСПЛАТНО
19 ноября, среда
11:21
Представители стран ОДКБ обсудили противодействие киберугрозам Представители стран ОДКБ обсудили противодействие кибер...
11:13
В собственность Бишкека в 2024 году возвращены 12 участков и 6 помещений
11:08
Евразийский центр русского языка и культуры откроется в Бишкеке
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 19 ноября
10:48
В КР объем финансирования по исламским принципам увеличился на 82,4 процента