ГКНБ выявил схему продажи угля, предназначенного для соцобъектов

Государственный комитет национальной безопасности сообщил о выявленной схеме незаконной реализации угля, выделенного для социальных топливных баз. По его данным, твердое топливо продавали по завышенным ценам через коммерческие точки.

Спецслужбы отмечают, что действия отдельных частных лиц привели к дефициту угля на соцбазах, росту стоимости и усилению недовольства среди населения. В ходе проверки установлено, что некоторые водители грузовиков, делая вид, что везут топливо на социальные базы, фактически первыми вывозили его с Кара-Кече и доставляли в коммерческие точки Бишкека.

Фото ГКНБ

Кроме того, владельцы отдельных соцбаз переправляли часть выделенного угля в принадлежащие им торговые объекты, где продавали его по повышенной цене. Отмечены и случаи, когда наиболее качественное топливо отбирали, фасовали в мешки и реализовывали в розницу.

ГКНБ продолжает следственно-оперативные мероприятия для установления всех участников схемы и полной остановки незаконной деятельности.